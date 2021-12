“Ha sbagliato…”, caos Lukaku: arriva la risposta all’ex Inter (Di giovedì 30 dicembre 2021) Dopo le dichiarazioni di Lukaku, che si è detto pentito di quanto avvenuto quest’estate con l’Inter, arriva la dura risposta: “Ha sbagliato” Romelu Lukaku ha significato molto per i tifosi nerazzurri e per l’Inter per ciò che ha dimostrato nelle due stagioni trascorse a Milano. L’attaccante è, infatti, stato un assoluto protagonista della cavalcata compiuta Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 30 dicembre 2021) Dopo le dichiarazioni di, che si è detto pentito di quanto avvenuto quest’estate con l’la dura: “Ha sbagliato” Romeluha significato molto per i tifosi nerazzurri e per l’per ciò che ha dimostrato nelle due stagioni trascorse a Milano. L’attaccante è, infatti, stato un assoluto protagonista della cavalcata compiuta Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Le_Baron__Rouge : RT @ElenaCasiArt: questo punto non mi importa più di nulla. Siete giganteschi di fronte a me e, proprio per questa disparità, nemmeno mi no… - repelloidiotas : Tra l'altro Sophie ha sbagliato con Jessica facendola passare per la sfigata a cui serviva il regalino di compleann… - Salvato27591666 : RT @ElenaCasiArt: questo punto non mi importa più di nulla. Siete giganteschi di fronte a me e, proprio per questa disparità, nemmeno mi no… - ElenaCasiArt : questo punto non mi importa più di nulla. Siete giganteschi di fronte a me e, proprio per questa disparità, nemmeno… - BussoneSimone : @Fabrizi30922220 @TLally967 @barbarab1974 Pertanto è proprio dire che l’influenza ed il covid vengono rilevati entr… -