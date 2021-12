Fondazione Gimbe | In una settimana il numero dei contagi è aumentato dell' 80 | 7%

(Di giovedì 30 dicembre 2021) AGI - Impennata di nuovi casi di Covid: +80,7% tra il 22 e il 28 dicembre. È uno dei dati che emergono dall'ultimo monitoraggio. I nuovisalgono da 177.257 a 320.269 e cresce (del 16,1%) anche ildei morti: 1.024 contro 882. Su basele crescono del 55,9% i casi attualmente positivi (598.856 contro 384.144), del 56,8% le persone in isolamento domiciliare (587.622 contro 374.751), del 20,4% i ricoveri con sintomi (10.089 contro 8.381) e del 13,1% le terapie intensive (1.145 contro 1.012). "Da due mesi e mezzo - spiega Nino Cartabellotta, presidente- si rileva un aumento dei nuovi casi, che nell'ultimaha subito un'ulteriore impennata, sia per l'aumentata ...

AGI - Impennata di nuovi casi di Covid: +80,7% tra il 22 e il 28 dicembre. È uno dei dati che emergono dall'ultimo monitoraggio della. I nuovi contagi salgono da 177.257 a 320.269 e cresce (del 16,1%) anche il numero dei morti: 1.024 contro 882. Su base settimanale crescono del 55,9% i casi attualmente positivi (598.