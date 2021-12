Dall'Irpef al Superbonus, tutte le misure contenute nella manovra (Di giovedì 30 dicembre 2021) AGI - Con il via libera definitivo della Camera, la legge di Bilancio diventa legge, dopo una lunga trattativa tra maggioranza e governo, che ha portato a un tour de force del Parlamento per licenziarla tra Natale e Capodanno, a un passo dal rischio dell'esercizio provvisorio. Tra le principali novità contenute nella manovra del governo Draghi c'è la riforma dell'Irpef, un piano per rateizzare le bollette in 10 mesi, la stretta contro le delocalizzazioni selvagge, la proroga di sei mesi per pagare, senza interessi di mora, le cartelle esattoriali notificate dal primo gennaio al 31 marzo 2022. Saltano anche i vincoli inizialmente previsti per poter accedere al Superbonus e raddoppia il tetto di spesa detraibile del bonus mobili da 5.000 a 10.000 euro. Ecco alcune delle principali ... Leggi su agi (Di giovedì 30 dicembre 2021) AGI - Con il via libera definitivo della Camera, la legge di Bilancio diventa legge, dopo una lunga trattativa tra maggioranza e governo, che ha portato a un tour de force del Parlamento per licenziarla tra Natale e Capodanno, a un passo dal rischio dell'esercizio provvisorio. Tra le principali novitàdel governo Draghi c'è la riforma dell', un piano per rateizzare le bollette in 10 mesi, la stretta contro le delocalizzazioni selvagge, la proroga di sei mesi per pagare, senza interessi di mora, le cartelle esattoriali notificate dal primo gennaio al 31 marzo 2022. Saltano anche i vincoli inizialmente previsti per poter accedere ale raddoppia il tetto di spesa detraibile del bonus mobili da 5.000 a 10.000 euro. Ecco alcune delle principali ...

