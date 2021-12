Dal 4 gennaio in distribuzione la pillola anti - Covid. Cauda (Gemelli): "Utile ma serve vaccinare tutti" (Di giovedì 30 dicembre 2021) ... spiega alla Stampa.it il professor Roberto Cauda, direttore dell'Unità operativa complessa di ... La determinazione Aifa relativa alle modalità di utilizzo è stata pubblicata ieri sulla Gazzetta ... Leggi su ilsecoloxix (Di giovedì 30 dicembre 2021) ... spiega alla Stampa.it il professor Roberto, direttore dell'Unità operativa complessa di ... La determinazione Aifa relativa alle modalità di utilizzo è stata pubblicata ieri sulla Gazzetta ...

Advertising

adrianobiondi : Riduzione (eliminazione) della quarantena, ampliamento #Supergreenpass dal 10 gennaio (!), niente su smartworking o… - sportface2016 : +++Dal 10 gennaio tutti i giocatori e tutti gli sportivi non vaccinati non potranno frequentare spogliatoi, palestr… - MediasetPlay : Beh dai, la base c'è... Giulia! ?? Tutti i ripetenti protagonisti di #BackToSchool, con la conduzione di Nicola Sav… - SciallaMare : @neutrino__ Uno spunto per il prossimo post:Dal 29 dicembre al 9 gennaio, pensando che una città metropolitana si f… - EffePuntoCi : Dal 1 Gennaio #ISimpson lasceranno spazio ai film, iniziando con la trilogia de #IlSignoreDegliAnelli. Come svilire… -