Da gennaio torna il canone Rai, nessuna modifica: resta in bolletta (Di giovedì 30 dicembre 2021) Da gennaio il canone Rai tornerà in bolletta. Dopo la pausa di novembre e dicembre, infatti, i 90 euro spalmati su 10 mensilità tornerà ad essere inserito all’interno della bolletta dell’elettricità. Una soluzione che non sembra verrà modificata visto che il Governo non è intenzionato a intervenire riportando il canone fuori dalle bollette nonostante le pressioni provenienti da Bruxelles. Casi di esonero sono previsti per chi dichiara che in nessuna delle abitazioni dove è attivata l’utenza elettrica è presente un apparecchio tv sia proprio che di un componente della famiglia anagrafica. Serve la dichiarazione sostitutiva con apposito modulo scaricabile dal sito dell’Agenzia delle entrate. L’esenzione è prevista anche per “i cittadini che hanno compiuto 75 anni, con un ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 30 dicembre 2021) DailRai tornerà in. Dopo la pausa di novembre e dicembre, infatti, i 90 euro spalmati su 10 mensilità tornerà ad essere inserito all’interno delladell’elettricità. Una soluzione che non sembra verràta visto che il Governo non è intenzionato a intervenire riportando ilfuori dalle bollette nonostante le pressioni provenienti da Bruxelles. Casi di esonero sono previsti per chi dichiara che indelle abitazioni dove è attivata l’utenza elettrica è presente un apparecchio tv sia proprio che di un componente della famiglia anagrafica. Serve la dichiarazione sostitutiva con apposito modulo scaricabile dal sito dell’Agenzia delle entrate. L’esenzione è prevista anche per “i cittadini che hanno compiuto 75 anni, con un ...

