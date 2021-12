Covid | Gimbe | impennata di nuovi casi | +80 | 7% nell' ultima settimana | Costa | Verso il prezzo calmierato a un euro per le Ffp2

Advertising

Agenzia_Ansa : Impennata di oltre l'80% di nuovi casi di Covid-19 nella settimana di Natale oltre ad una crescita del 20,4% di ric… - RaiNews : #coronavirus: secondo il presidente della Fondazione, Nino Cartabellotta, la corsa ai tamponi senza regole 'present… - MediasetTgcom24 : Covid, Gimbe: impennata di nuovi casi, +80,7% nell'ultima settimana - GIMBE : RT @ANSA_Salute: Secondo quanto rileva il monitoraggio della @GIMBE sui casi #Covid, 'Da 2 mesi e mezzo si rileva un aumento dei nuovi casi… - GIMBE : RT @Ansa_Umbria: Gimbe, casi Covid aumentati del 257% tra 22 e 28 dicembre - Umbria - -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Gimbe

30 dic 10:15: +80,7% di casi nell'ultima settimana La settimana di Natale ha visto un'impennata di oltre l'80% dei nuovi casi di- 19, una crescita del 20,4% di ricoverati con sintomi e ......4% in area medica e +13,1% in terapia intensiva" afferma Renata Gili di. A livello nazionale, al 28 dicembre, il tasso di occupazione da parte di pazientiè del 15,9% in area medica e del ...Il monitoraggio della fondazione: "Nella settimana dal 22 al 28 dicembre si rileva un aumento di nuovi contagi in tutte le Regioni, ad eccezione della provincia autonoma di Bolzano. Si va dal 9,6% del ...Nuovi casi. «Da due mesi e mezzo – dichiara Nino Cartabellotta, Presidente della Fondazione GIMBE – si rileva un aumento dei nuovi casi, che nell’ultima settimana ha subìto un’ulteriore impennata, sup ...