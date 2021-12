Covid | Gimbe | “Enorme numero di casi +80 | 7% | si rischia un lockdown di fatto indipendentemente dalla nuove regole”

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Covid Gimbe

Il Fatto Quotidiano

La Fondazioneha stilato un grafico in cui si vede che le regioni con più over 50 non ... già in zona gialla e con il 28% dei reparti ospedalieri occupati da pazienti. Ci sono anche Marche, ...Ai contatti non vaccinati, isolamento per 21 giorni senza tampone di conferma." Il presidente della Fondazione, Nino Cartabellotta afferma che è necessario rivedere regole per vaccinati con tre ...Quasi 6 milioni di persone in Italia hanno scelto di non vaccinarsi. Tra queste ci sono due milioni di persone che hanno più di 50 anni e quindi rischiano di sviluppare complicanze ...Sono 2843 i nuovi casi Covid registrati in Toscana oggi 27 dicembre. Il tasso dei nuovi positivi è 47,2% sulle prime diagnosi. Intanto il Presidente della Fondazione Gimbe Nino Cartabellotta è interve ...