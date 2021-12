(Di giovedì 30 dicembre 2021) A novembre, 60 anni, era stata giudicatadalla Corte federale di Manhattan di sei capi di accusa.è stata giudicatada un tribunale di New York , questo mercoledì 29 dicembre. La 60enne èdi una serie di reati, in particolare quello di traffico di ragazze minorenni L'articolo proviene da YesLife.it.

Agenzia_Ansa : Caso Epstein: Ghislaine Maxwell giudicata colpevole. E' il verdetto della giuria dopo quasi 40 ore di camera di con… - Corriere : L’ex compagna di Epstein, Ghislaine Maxwell, condannata per traffico sessuale di minori - repubblica : Caso Epstein, Ghislaine Maxwell giudicata colpevole: rischia 40 anni di carcere. 'Adescava minorenni' [dalla nostra… - zazoomblog : Caso Epstein Ghislaine Maxwell è colpevole di crimini sessuali - #Epstein #Ghislaine #Maxwell - luc_sca : RT @ChanceGardiner: Il procuratore capo dell'accusa nel caso di Ghislaine era Maurene Comey, figlia di James Comey, capo dell'FBI di Obama… -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Epstein

Leggi anche "Jeffreynon si è suicidato", la bomba sul miliardario accusato di pedofilia morto in cella Nozze a sorpresa a Windsor, Beatrice sposa l'italiano Mapelli Mozzi: presente la Regina ...... il fatto che la vittima numero tre abbia subito abusi nella residenza londinese di, e l'... Il rinvio a giudizio delpotrebbe arrivare tra breve.L’ex socialite rischia decenni di carcere, la gioia delle vittime: “Sollevate e grate, nessuno è al di sopra della legge” ...Contro di lei cinque capi di imputazione connessi al reclutamento di giovanissime per fare sesso con il suo amante, morto suicida in carcere nel 2019. Rischia fino a 40 anni di reclusione ...