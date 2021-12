Camilla di Cornovaglia | «Ecco cosa ho regalato ai miei nipoti per Natale»

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Appassionata lettrice e fondatrice del profilo Instagram The Duchess of Cornwall’s Reading Room, la duchessa cerca di trasmettere l'amore per la lettura anche ai ragazzi. E sotto l'albero fa sempre trovare un libro scelto con cura per ciascuno di loro

Una vasta collezione di ville e proprietà private Il ducato dirappresenta la maggiore ... vicino a Tetbury nel Gloucestershire, è la residenza di campagna di Carlo e di sua moglie. ..., la duchessa di, ha ben cinque nipoti e per Natale si è sbizzarrita con i regali. La moglie del principe Carlo ha rivelato cosa ha donato ai suoi nipoti per le festività quest'...La moglie di William, Kate Middleton, potrebbe non diventare mai la regina d'Inghilterra se la situazione attuale non cambierà.Appassionata lettrice e fondatrice del profilo Instagram The Duchess of Cornwall’s Reading Room, la duchessa cerca di trasmettere l'amore per la lettura anche ai ragazzi. E sotto l'albero fa sempre tr ...