And Just Like That…: ecco perché Cynthia Nixon non voleva più essere Miranda (Di giovedì 30 dicembre 2021) And Just Like That…, il chiacchieratissimo revival di Sex And The City, non smette di far parlare di sé. O, meglio, non si smette di parlare degli attori che fanno (o avrebbero dovuto fare) parte del cast. Si è tanto discusso dell’assenza di Kim Cattrall, alias Samantha Jones, che ha rifiutato di tornare sul set della serie che l’ha resa famosa; ma anche di Chris North, volto di Mr Big, recentemente accusato di molestie sessuali. Questa volta al centro dell’attenzione c’è Cynthia Nixon, interprete di Miranda Hobbes. L’attrice ha rilasciato un’intervista all’Herald Sun, nella quale ha rivelato che, quando l’amica storica Sarah Jessica Parker le ha proposto di tornare a vestire i panni di Miranda, si è detta inizialmente molto scettica. E ciò per un motivo ben preciso: ... Leggi su diredonna (Di giovedì 30 dicembre 2021) And, il chiacchieratissimo revival di Sex And The City, non smette di far parlare di sé. O, meglio, non si smette di parlare degli attori che fanno (o avrebbero dovuto fare) parte del cast. Si è tanto discusso dell’assenza di Kim Cattrall, alias Samantha Jones, che ha rifiutato di tornare sul set della serie che l’ha resa famosa; ma anche di Chris North, volto di Mr Big, recentemente accusato di molestie sessuali. Questa volta al centro dell’attenzione c’è, interprete diHobbes. L’attrice ha rilasciato un’intervista all’Herald Sun, nella quale ha rivelato che, quando l’amica storica Sarah Jessica Parker le ha proposto di tornare a vestire i panni di, si è detta inizialmente molto scettica. E ciò per un motivo ben preciso: ...

wintaermore : molto curiosa per questo merch ma ancora più curiosa per quando mi daranno un comeback con nuove canzoni su cui disperarmi and just vibe to - Just_Kofii : RT @russianbot3004: @ESPNFC Completely taken out of context. “Il calcio vero è un altro. Le strutture sono ottime, rifarei la scelta, sopr… - xkyahstorm : NON CI CREDO MI SONO SPOILERATA AND JUST LIKE THAT SENZA VOLERLO MI SENTO MALE - glinguaglossa : RT @glinguaglossa: - glinguaglossa : -