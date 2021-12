Super green pass su tutti i mezzi pubblici, niente quarantena per i vaccinati (Di giovedì 30 dicembre 2021) C’è un Paese che deve proteggersi dall’avanzata di Omicron, nel giorno in cui i nuovi contagi sfiorano quota 100mila, e c’è un Paese che rischia di farsi male se si chiude troppo perché due milioni e mezzo di persone in quarantena per un contatto con i positivi al Covid sono due milioni e mezzo di persone che non escono di casa, non lavorano e non spendono, insomma un grande problema per l’economia. Di fronte a questa doppia esigenza e nella consapevolezza che la variante spinge alla prudenza, ma non all’allarme rosso, il Governo tara il nuovo decreto contro la pandemia su una stretta e su un allentamento. Il nuovo giro di chiave: obbligo del Super green pass per tutti i mezzi di trasporto, compresi bus e metro. Ma bisognerà essere vaccinati (o guariti) anche per ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 30 dicembre 2021) C’è un Paese che deve proteggersi dall’avanzata di Omicron, nel giorno in cui i nuovi contagi sfiorano quota 100mila, e c’è un Paese che rischia di farsi male se si chiude troppo perché due milioni e mezzo di persone inper un contatto con i positivi al Covid sono due milioni e mezzo di persone che non escono di casa, non lavorano e non spendono, insomma un grande problema per l’economia. Di fronte a questa doppia esigenza e nella consapevolezza che la variante spinge alla prudenza, ma non all’allarme rosso, il Governo tara il nuovo decreto contro la pandemia su una stretta e su un allentamento. Il nuovo giro di chiave: obbligo delperdi trasporto, compresi bus e metro. Ma bisognerà essere(o guariti) anche per ...

Advertising

sportface2016 : +++Faq #Governo: dal 10 gennaio obbligo super green pass (vaccinazione o certificato di guarigione) anche per tutti… - petergomezblog : Omicron, il parere del Cts: quarantena ridotta a 5 giorni (con tampone) per chi ha il booster. A breve il Cdm: sul… - Agenzia_Ansa : Nessun giorno di quarantena per i vaccinati con booster, impiegati nei servizi essenziali, venuti a contatto con un… - AssuntaAccetto1 : RT @vitalbaa: Su un giornale oggi leggo che imporre il super green pass per lavorare “spingerebbe” più persone a vaccinarsi. Correggo: non… - CoretoMario : RT @dottorbarbieri: ???? #DLQUARANTENA: DA 10/1/22 SUPER GREEN PASS ANCHE PER ALBERGHI E RISTORANTI ALL'APERTO -