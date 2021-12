Serie A, Calcagno: «Calendari fitti, si gioca troppo. Abbiamo insistito sull’importanza dei vaccini» (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Umberto Calcagno, presidente dell’Associazione Italiana Calciatori, ha parlato ai microfoni di Lady Radio: le dichiarazioni Umberto Calcagno, presidente dell’AIC, ha affrontato vari temi riguardanti la Serie A ai microfoni di Lady Radio. vaccini – «Abbiamo insistito molto sull’importanza delle vaccinazioni e il 98% dei calciatori ha completato il ciclo vaccinale, avvertendone la necessità. Obbligo? Bisogna esserne cauti a parlare così». TROPPE PARTITE – «I Calendari stanno ancora risentendo della situazione pandemica che è venuta a crearsi. Alcuni giocatori fanno anche più di 70 gare in un anno, per questo già quattro anni fa Abbiamo lanciato un appello alla FIFA. Sul salary cap dobbiamo ragionare sul fatto ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Umberto, presidente dell’Associazione Italiana Calciatori, ha parlato ai microfoni di Lady Radio: le dichiarazioni Umberto, presidente dell’AIC, ha affrontato vari temi riguardanti laA ai microfoni di Lady Radio.– «moltodelle vaccinazioni e il 98% dei calciatori ha completato il ciclo vaccinale, avvertendone la necessità. Obbligo? Bisogna esserne cauti a parlare così». TROPPE PARTITE – «Istanno ancora risentendo della situazione pandemica che è venuta a crearsi. Alcunitori fanno anche più di 70 gare in un anno, per questo già quattro anni falanciato un appello alla FIFA. Sul salary cap dobbiamo ragionare sul fatto ...

