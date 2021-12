Roma, rinnovi per Bove, Darboe e Zalewski (Di mercoledì 29 dicembre 2021) La Roma pensa al futuro e blinda tre ex primavera che ormai sono parte integrante della prima squadra allenata da José Mourinho. rinnovi per Edoardo Bove e Nicola Zalewski fino al 2025, Ebrima Darboe (pupillo dell’ex allenatore Paulo Fonseca) fino al 2026. Roma, il comunicato sui rinnovi La società giallorossa ha comunicato il rinnovo dei tre giovani calciatori tramite un comunicato sul proprio sito: “La Società continuerà a scommettere sui suoi ragazzi, tutelandone il processo di crescita e trasmettendo loro la cultura del lavoro e il valore dell’umiltà. Mi auguro inoltre che questi rinnovi possano rappresentare uno stimolo per tutti coloro che dedicano le proprie energie al Settore Giovanile della Roma e che questo sia solo ... Leggi su 11contro11 (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Lapensa al futuro e blinda tre ex primavera che ormai sono parte integrante della prima squadra allenata da José Mourinho.per Edoardoe Nicolafino al 2025, Ebrima(pupillo dell’ex allenatore Paulo Fonseca) fino al 2026., il comunicato suiLa società giallorossa ha comunicato il rinnovo dei tre giovani calciatori tramite un comunicato sul proprio sito: “La Società continuerà a scommettere sui suoi ragazzi, tutelandone il processo di crescita e trasmettendo loro la cultura del lavoro e il valore dell’umiltà. Mi auguro inoltre che questipossano rappresentare uno stimolo per tutti coloro che dedicano le proprie energie al Settore Giovanile dellae che questo sia solo ...

Advertising

DiMarzio : #Roma: rinnovo di contatto ufficiale per #Zalewski, #Darboe e #Bove - 11contro11 : #Roma, rinnovi per Bove, Darboe e Zalewski #Calciomercato #SerieA #11contro11 - infoitsport : UFFICIALE: Tris di rinnovi per la Roma. Bove e Zalewski fino al 2025, Darboe allunga al 2026 - infoitsport : Roma, UFFICIALI i rinnovi di Darboe, Bove e Zalewski. Pinto: 'Simboli della politica del club coi giovani' - infoitsport : La Roma blinda Darboe, Bove e Zalewski: ufficiali i rinnovi di contratto -