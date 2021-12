Per i Ferragnez una quarantena “tutta gioia”: dalla baita alla… lista dei medicinali (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Prosegue l’isolamento di Fedez e Chiara Ferragni dopo aver scoperto la loro positività al Covid. Lui sembra essersi adattato molto bene alla situazione, lei molto meno… I Ferragnez chiusi in casa per la positività al Covid stanno sperimentando una nuova quotidianità. Fedez si è abituato subito, anzi, prende continuamente in giro Chiara Ferragni che invece Leggi su vitadavips.myblog (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Prosegue l’isolamento di Fedez e Chiara Ferragni dopo aver scoperto la loro positività al Covid. Lui sembra essersi adattato molto bene alla situazione, lei molto meno… Ichiusi in casa per la positività al Covid stanno sperimentando una nuova quotidianità. Fedez si è abituato subito, anzi, prende continuamente in giro Chiara Ferragni che invece

Advertising

NicolaPorro : Dai Ferragnez a Nicola Savino, passando per #Jovanotti: tutti a fare la telecronaca della loro situazione sanitaria… - FranAltomare : La differenza è che voi #novax gioite per la positività dei #ferragnez. Noi quando uno di voi si ammala o se la ved… - fanpage : Fedez e Chiara Ferragni sono risultati positivi al Covid-19, l'annuncio dei coniugi Ferragnez su Instagram: 'Leone… - donyp00288476 : RT @sempreciro: I novax che esultano per i #ferragnez contagiati. I provax felici della morte per Covid di un novax. Ma che cazzo vi sta… - Andrea93400271 : RT @sempreciro: I novax che esultano per i #ferragnez contagiati. I provax felici della morte per Covid di un novax. Ma che cazzo vi sta… -