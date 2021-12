Oroscopo del sud | Gemelli | Bilancia e Sagittario | è ora di tentare la fortuna

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Scopriamo insieme le previsioni dell'di oggi, Mercoledì 29 Dicembre 2021. Mancano 2 giorni ad un nuovo anno e quindi le stelle invoglianola. Sarà così anche per gli altri segni? Ariete: alto nel cielo al quadrato Il sole illumina la tua giornata, facendoti pensare localmente ai progetti per il nuovo anno. È uno stato di solitudine, dettato in parte da imperativi e in parte dal buon senso, che ti lascia passare molto tempo con la tua famiglia o, se no, da solo. La situazione è destinata a continuare poiché Saturno è selettivo nel settore dell'amicizia, mentre Giove, che finora lo ha accompagnato nell'aggiustare il suo obiettivo, proprio oggi sta scivolando in dodicesima casa. Non preoccuparti, grazie alla sua protezione non ti ...