Manovra, ok fiducia alla Camera (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Con 414 voti a favore, 47 contrari e un’astensione, il governo ha ottenuto la fiducia alla Camera sulla legge di bilancio. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Con 414 voti a favore, 47 contrari e un’astensione, il governo ha ottenuto lasulla legge di bilancio. L'articolo proviene da Italia Sera.

