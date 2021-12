M5s pronto a esplodere, Spadafora: scelte Conte disorientano (Di mercoledì 29 dicembre 2021) "Rischiamo di scendere sotto il 10% se non torniamo a una azione politica incisiva", le prime scelte di Giuseppe Conte da leader del M5s "come accedere al finanziamento pubblico, riabilitare la figura di Berlusconi, astenerci al Senato su Renzi e Cesaro, rimettere in discussione i due importanti referendum su eutanasia e cannabis abbiano disorientato non poco il nostro elettorato". Lo afferma in una intervista al Corriere della Sera l'ex ministro M5s Vincenzo Spadafora dicendosi "molto preoccupato" per l'andamento del Movimento nei sondaggi. Peraltro, insiste Spadafora, gli "inaspettati giudizi" di Conte su Berlusconi hanno "scosso non solo il gruppo parlamentare ma soprattutto i nostri elettori".caption id="attachment 276180" align="alignright" width="317" Vincenzo ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 29 dicembre 2021) "Rischiamo di scendere sotto il 10% se non torniamo a una azione politica incisiva", le primedi Giuseppeda leader del M5s "come accedere al finanziamento pubblico, riabilitare la figura di Berlusconi, astenerci al Senato su Renzi e Cesaro, rimettere in discussione i due importanti referendum su eutanasia e cannabis abbiano disorientato non poco il nostro elettorato". Lo afferma in una intervista al Corriere della Sera l'ex ministro M5s Vincenzodicendosi "molto preoccupato" per l'andamento del Movimento nei sondaggi. Peraltro, insiste, gli "inaspettati giudizi" disu Berlusconi hanno "scosso non solo il gruppo parlamentare ma soprattutto i nostri elettori".caption id="attachment 276180" align="alignright" width="317" Vincenzo ...

