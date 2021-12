Lazio, non solo Kurzawa. I nomi caldi del calciomercato biancoceleste (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Avanti con Maurizio Sarri, avanti nell’opera di restyling. Il solco, in casa Lazio, sembra ormai tracciato: prolungamento fino al 2025 dell’accordo con il tecnico campano, e ritocco alla rosa bilanciando le operazioni in uscita e quelle... Leggi su europa.today (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Avanti con Maurizio Sarri, avanti nell’opera di restyling. Il solco, in casa, sembra ormai tracciato: prolungamento fino al 2025 dell’accordo con il tecnico campano, e ritocco alla rosa bilanciando le operazioni in uscita e quelle...

Advertising

RegioneLazio : Segnaliamo che è in corso una attività di falsi messaggi inviati agli utenti a cui diciamo di non rispondere. Il me… - AlfredoPedulla : La #Lazio ha ritenuto #Botheim non pronto per la #SerieA, per questo non ne abbiamo parlato a fronte di certezze ch… - EuropaCalcio : #Lazio, proposto #Santon ma i biancocelesti non sono interessati #europacalcio - KIKIA73 : RT @zampa_qua: STRAURGENTISSIMO??????????????334 3655706 - 328 6253217??leggete??NONNO SABLE??10 ANNI,TUTTI IN CANILE HA CONOSCIUTO SOLO CEMENTO ,T… - lauconoe : RT @zampa_qua: STRAURGENTISSIMO??????????????334 3655706 - 328 6253217??leggete??NONNO SABLE??10 ANNI,TUTTI IN CANILE HA CONOSCIUTO SOLO CEMENTO ,T… -