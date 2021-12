Il collettore di Bussard non si può fare (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Anche se è comunemente utilizzato dalle navi della Flotta Stellare in Star Trek, un team di fisici ha recentemente analizzato il concetto e ha concluso che non è praticabile. Leggi su aliveuniverse.today (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Anche se è comunemente utilizzato dalle navi della Flotta Stellare in Star Trek, un team di fisici ha recentemente analizzato il concetto e ha concluso che non è praticabile.

Advertising

dardo82 : RT @_AliveUniverse: Anche se è comunemente utilizzato dalle navi della Flotta Stellare in Star Trek, un team di fisici ha recentemente anal… - letiziadavoli : RT @_AliveUniverse: Anche se è comunemente utilizzato dalle navi della Flotta Stellare in Star Trek, un team di fisici ha recentemente anal… - LU_Stregatto : RT @_AliveUniverse: Anche se è comunemente utilizzato dalle navi della Flotta Stellare in Star Trek, un team di fisici ha recentemente anal… - _AliveUniverse : Anche se è comunemente utilizzato dalle navi della Flotta Stellare in Star Trek, un team di fisici ha recentemente… -