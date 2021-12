Feste in piazza vietate e controlli. Il piano del Viminale per Capodanno (Di mercoledì 29 dicembre 2021) “Le tradizionali Feste organizzate negli spazi pubblici all’aperto nella serata del 31 dicembre, già oggetto in alcuni contesti urbani di specifiche ordinanze sindacali di divieto, risultano ora generalmente vietate laddove implichino il rischio di assembramenti”. È quanto dispone il Viminale con una circolare ai prefetti firmata dal capo di Gabinetto, Bruno Frattasi, relativa al decreto legge del 24 dicembre, recante “proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid 19?. In concomitanza del Capodanno, inoltre, è prevista una “mirata intensificazione dei dispositivi di controllo”, non solo il divieto di Feste nei locali e all’aperto, ma anche l’uso della mascherina e verifiche sul Green pass rafforzato (guariti e vaccinati), ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 29 dicembre 2021) “Le tradizionaliorganizzate negli spazi pubblici all’aperto nella serata del 31 dicembre, già oggetto in alcuni contesti urbani di specifiche ordinanze sindacali di divieto, risultano ora generalmenteladdove implichino il rischio di assembramenti”. È quanto dispone ilcon una circolare ai prefetti firmata dal capo di Gabinetto, Bruno Frattasi, relativa al decreto legge del 24 dicembre, recante “proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid 19?. In concomitanza del, inoltre, è prevista una “mirata intensificazione dei dispositivi di controllo”, non solo il divieto dinei locali e all’aperto, ma anche l’uso della mascherina e verifiche sul Green pass rafforzato (guariti e vaccinati), ...

