Djokovic, ora è ufficiale: niente Atp Cup. Resta l'enigma Australian Open

Alla fine di tutta questa storia, Netflix potrebbe acquistare i diritti per una nuova avvincente serie: "In Australia con Djokovic". Se ieri gli organizzatori si affrettavano a dire che no, Djokovic non si era cancellato dalla Atp Cup, oggi è arrivata l'ufficialità: Novak Djokovic non sarà a Sydney per il torneo a squadre che partirà il 1° gennaio.

Ultime Notizie dalla rete : Djokovic ora Djokovic, ora è ufficiale: niente Atp Cup. Resta l'enigma Australian Open Alla fine di tutta questa storia, Netflix potrebbe acquistare i diritti per una nuova avvincente serie: "In Australia con Djokovic". Se ieri gli organizzatori si affrettavano a dire che no, Djokovic non si era cancellato dalla Atp Cup, oggi è arrivata l'ufficialità: Novak Djokovic non sarà a Sydney per il torneo a squadre che partirà il 1° gennaio. Il motivo, a quanto si apprende dalla ...

