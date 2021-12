Covid, l’appello di Gaia Gozzi positiva: «Non prendete sottogamba la situazione» (Di mercoledì 29 dicembre 2021) La cantante su Instagram ha annunciato la sua positività Gaia Gozzi, cantante che ha partecipato all’ultima edizione di Sanremo 2021 e vincitrice di X Factor è risultata positiva. L’ultima di una lunga serie di vip, da Jovanotti a Nicola Savino, fino a Chiara Ferragni e Fedez. Su Instagram l’annuncio di Gaia Gozzi che fa anche un appello all’attenzione di tutti. Leggi anche: Savino e Jovanotti annunciano la positività al Covid. Il conduttore: «All’omicron bar» l’appello di Gaia Gozzi “Sono risultata positiva dopo l’ennesimo tampone di controllo. Durante le feste, ogni persona che ho incontrato si era precedentemente tamponata e io avevo fatto lo stesso. Non prendete sottogamba la ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 29 dicembre 2021) La cantante su Instagram ha annunciato la sua positività, cantante che ha partecipato all’ultima edizione di Sanremo 2021 e vincitrice di X Factor è risultata. L’ultima di una lunga serie di vip, da Jovanotti a Nicola Savino, fino a Chiara Ferragni e Fedez. Su Instagram l’annuncio diche fa anche un appello all’attenzione di tutti. Leggi anche: Savino e Jovanotti annunciano la positività al. Il conduttore: «All’omicron bar»di“Sono risultatadopo l’ennesimo tampone di controllo. Durante le feste, ogni persona che ho incontrato si era precedentemente tamponata e io avevo fatto lo stesso. Nonla ...

