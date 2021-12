Covid, effetto feste in corsia: in terapia intensiva 7 su 10 sono non vaccinati, raddoppiano i ricoveri dei minorenni. (Di mercoledì 29 dicembre 2021) I dati degli ospedali sentinella rilevati dalla Fiaso. Il 118: " La maggior parte delle chiamate da non vaccinati tra i 35 e i 60 anni, restano a casa fino a quando non respirano". Mille sanitari contagiati in 24 ore, 800 sono infermieri. Leggi su repubblica (Di mercoledì 29 dicembre 2021) I dati degli ospedali sentinella rilevati dalla Fiaso. Il 118: " La maggior parte delle chiamate da nontra i 35 e i 60 anni, restano a casa fino a quando non respirano". Mille sanitari contagiati in 24 ore, 800infermieri.

