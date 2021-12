Covid, Boschi: “Devono cambiare le regole” (Di mercoledì 29 dicembre 2021) ROMA – “L’Italia in tilt con 80mila positivi al Covid e relativi contatti bloccati a casa. Ma Omicron è meno aggressiva e la maggioranza degli italiani è vaccinata, per questo Devono cambiare le regole: chiediamo lo stop alla quarantena per i vaccinati, restrizioni per i no vax e un supporto immediato per il settore del turismo di nuovo in grave crisi”. Lo afferma sulla sua pagina Facebook Maria Elena Boschi, presidente dei deputati di Italia Viva. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di mercoledì 29 dicembre 2021) ROMA – “L’Italia in tilt con 80mila positivi ale relativi contatti bloccati a casa. Ma Omicron è meno aggressiva e la maggioranza degli italiani è vaccinata, per questole: chiediamo lo stop alla quarantena per i vaccinati, restrizioni per i no vax e un supporto immediato per il settore del turismo di nuovo in grave crisi”. Lo afferma sulla sua pagina Facebook Maria Elena, presidente dei deputati di Italia Viva. L'articolo L'Opinionista.

