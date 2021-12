Classifiche 2021, quali sono i brani più ascoltati in radio? E su Spotify? (Non certo gli stessi) (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Le radio e lo streaming, due mondi a parte. La classifica Earone relativa ai brani più trasmessi nelle radio italiane nel 2021 (periodo di riferimento 01/01/2021 – 19/12/2021) è interessante e pone diversi spunti di riflessione. Nel 2021 “Higher Power” dei Coldplay è, al momento, la canzone più ascoltata nelle radio. In seconda posizione c’è “Fireworks” di Purple Disco Machine feat. Moss Lena & The Knocks, seguita da “Never Going Home” di Kungs, terza posizione. Il brano italiano più ascoltato in radio è “Ma stasera” di Marco Mengoni (posizionato al quarto posto nella classifica generale) che tra l’altro ha vinto, non a caso, il premio Power Hits Estate di RTL 102.5. Al secondo posto c’è la sanremese “Musica Leggerissima” di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Lee lo streaming, due mondi a parte. La classifica Earone relativa aipiù trasmessi nelleitaliane nel(periodo di riferimento 01/01/– 19/12/) è interessante e pone diversi spunti di riflessione. Nel“Higher Power” dei Coldplay è, al momento, la canzone più ascoltata nelle. In seconda posizione c’è “Fireworks” di Purple Disco Machine feat. Moss Lena & The Knocks, seguita da “Never Going Home” di Kungs, terza posizione. Il brano italiano più ascoltato inè “Ma stasera” di Marco Mengoni (posizionato al quarto posto nella classifica generale) che tra l’altro ha vinto, non a caso, il premio Power Hits Estate di RTL 102.5. Al secondo posto c’è la sanremese “Musica Leggerissima” di ...

