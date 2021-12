Capodanno | a Firenze stop a botti e vetro | scatta l' ordinanza

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 29 dicembre 2021), 29 dic. - (Adnkronos) - Divieto die petardi in tutto il territorio comunale die di bevande in contenitori diin centro. Lo prevede l'firmata oggi dal sindaco Dario Nardella in vista del. In dettaglio, l'vieta, dalle ore 19 del 31 dicembre alle ore 7 del primo gennaio, nel centro storico Unesco, di vendere per asporto bevande di qualsiasi natura in contenitori di; di somministrare per asporto bevande di qualsiasi natura in bicchieri o altri contenitori di; di detenere, anche per proprio consumo, bevande di qualsiasi natura in contenitori di. Tutti gli esercizi pubblici dovranno esporre in maniera ben visibile il cartello di avviso con i ...