Arisa | dopo Ballando con le stelle senza freni “Adesso non …”

Leggi su cityroma

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) È terminata già da qualche settimana la sedicesima edizione dicon le, ovvero il programma condotto da Milly Carlucci. A vincere questa edizione del programma tanto amato di Raiuno, è stata la coppia formata dalla cantantee dal maestro di ballo Vito Coppola. Quest’ultimo in realtà è stata una nuova entrata per il programma, ma sembra che fin dalle prime puntate abbia subito stupito tutti soprattutto per come è riuscito a trasformarecontatapuntata.con le, una nuovala vittoria Non è di certo un mistero il fatto che grazie a questo programmacon lesia riuscita ad acquisire maggiore sicurezza in se ...