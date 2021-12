Variante Omicron, Johnson valuta nuove restrizioni (Di martedì 28 dicembre 2021) LONDRA – La Variante Omicron corre in Inghilterra e il premier britannico Boris Johnson valuta una nuova stretta anti Covid. Ieri Johnson è stato aggiornato sull’andamento dell’epidemia dagli scienziati che consigliano il governo per poi decidere l’eventuale introduzione di altre restrizioni, dopo che Scozia, Galles e Irlanda del Nord hanno inasprito le norme contro il L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Donald Trump il coronavirus è un nemico invisibile Conte incontra Boris Johnson Nuovo lockdown in Inghilterra di 1 mese per Coronavirus Renzi plaude al vaccino anti Covid A Trieste vietate le manifestazioni fino al 31 dicembre, il plauso di Tajani Attentato a Liverpool, ... Leggi su webmagazine24 (Di martedì 28 dicembre 2021) LONDRA – Lacorre in Inghilterra e il premier britannico Borisuna nuova stretta anti Covid. Ieriè stato aggiornato sull’andamento dell’epidemia dagli scienziati che consigliano il governo per poi decidere l’eventuale introduzione di altre, dopo che Scozia, Galles e Irlanda del Nord hanno inasprito le norme contro il L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Donald Trump il coronavirus è un nemico invisibile Conte incontra BorisNuovo lockdown in Inghilterra di 1 mese per Coronavirus Renzi plaude al vaccino anti Covid A Trieste vietate le manifestazioni fino al 31 dicembre, il plauso di Tajani Attentato a Liverpool, ...

