"So di avere questo potere". Fedez, delirio totale: è convinto di aver predetto il Covid, ecco perché (Di martedì 28 dicembre 2021) Fedez pensa di aver predetto il coronavirus. Proprio così, il rapper in questi giorni in quarantena con la moglie Chiara Ferragni, ha tanto tempo per riflettere e ricordare i brani da lui scritti in passato. In diversi di questi, fa sapere, ci sarebbero riferimenti che oggi danno parecchio da pensare. "Forse mi sono tirato un po' di sf**a addosso da solo", ha detto commentando il testo di "Sapore" in cui recita: "Mi lasci sempre un buon sapore". Peccato però che ora Fedez e la moglie siano positivi al Covid e difficilmente sentiranno qualcosa. Ma non è tutto, nel lontano 2013 Fedez cantava il "Cigno nero": "Togliamoci i vestiti ma teniamoci le maschere". E ancora: "Vieni e stammi vicina, sì ma a distanza d'insicurezza". Poi il riferimento alla Ferragni: "Oh mio Dio, ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 dicembre 2021)pensa diil coronavirus. Proprio così, il rapper in questi giorni in quarantena con la moglie Chiara Ferragni, ha tanto tempo per riflettere e ricordare i brani da lui scritti in passato. In diversi di questi, fa sapere, ci sarebbero riferimenti che oggi danno parecchio da pensare. "Forse mi sono tirato un po' di sf**a addosso da solo", ha detto commentando il testo di "Sapore" in cui recita: "Mi lasci sempre un buon sapore". Peccato però che orae la moglie siano positivi ale difficilmente sentiranno qualcosa. Ma non è tutto, nel lontano 2013cantava il "Cigno nero": "Togliamoci i vestiti ma teniamoci le maschere". E ancora: "Vieni e stammi vicina, sì ma a distanza d'insicurezza". Poi il riferimento alla Ferragni: "Oh mio Dio, ...

