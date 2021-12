Sissi: Jannik Schümann, l'imperatore Franz è gay, il suo coming out su Instagram (Di martedì 28 dicembre 2021) L'imperatore Franz, interpretato in Sissi da Jannik Schümann, è gay e il suo coming out su Instagram ha conquistato i fan verso la fine dello scorso anno. Jannik Schümann, l'interprete dell'imperatore Franz in Sissi, è gay: lo scorso dicembre l'attore tedesco ha pubblicato su Instagram una fotografia insieme al fidanzato, Felix Kruck, senza aggiungere nella didascalia nessuna frase rivelatoria; scegliendo piuttosto di accompagnare lo scatto con un semplice cuore. Dopo aver pubblicato l'immagine sul proprio profilo Schümann ha scelto le sue Instagram Stories al fine di ringraziare i suoi follower e i suoi fan, spiegando che per lui è ... Leggi su movieplayer (Di martedì 28 dicembre 2021) L', interpretato inda, è gay e il suoout suha conquistato i fan verso la fine dello scorso anno., l'interprete dell'in, è gay: lo scorso dicembre l'attore tedesco ha pubblicato suuna fotografia insieme al fidanzato, Felix Kruck, senza aggiungere nella didascalia nessuna frase rivelatoria; scegliendo piuttosto di accompagnare lo scatto con un semplice cuore. Dopo aver pubblicato l'immagine sul proprio profiloha scelto le sueStories al fine di ringraziare i suoi follower e i suoi fan, spiegando che per lui è ...

