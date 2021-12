Salernitana | il focolaio si allarga | positivi sei giocatori e un membro dello staff

(Di martedì 28 dicembre 2021) “Lacomunica che, a seguito di ulteriori controlli, altri due calciatori sono risultatial Covid-19. I calciatori risultatisono quindi al momento sei”. E’ quanto fa sapere in una nota la società campana. Nel complesso i casiemersi nel gruppo squadra sono sette, sei calciatori ed un componente. L’Asl di Salerno, lo scorso 20 dicembre, aveva vietato la trasferta di Udine per il match dell’indomani. Partita che la Lega di Serie A non ha rinviato e che adesso è sub-judice. SportFace.

