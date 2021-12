“Quello che non sai – Xmas Edition” in scena a Roma: ecco quando (Di martedì 28 dicembre 2021) Roma – Elisa Forte torna dal 29 dicembre nello spettacolo “Quello che non sai – Xmas Edition” di Francesco Proietti al Teatro Petrolini, via Rubattino 5 a Roma. Una commedia tragicomica, brillante e divertente dove il pubblico viene indotto a riflettere se è in grado di dire con assoluta certezza di conoscere le persone che gli sono vicine. Nel corso di una serata natalizia un gruppo di amici, riunitosi a casa del personaggio interpretato da Elisa Forte, prende parte ad una sorta di gioco della verità. La padrona di casa, infatti, è convinta che molte coppie si lascerebbero se venissero a conoscenza dei segreti altrui. Tutti i personaggi dovranno mettere in discussione la propria autenticità, nascondere i propri segreti o esporli ed affrontare le ripercussioni nella coppia, scoprendo che non sempre si ... Leggi su lopinionista (Di martedì 28 dicembre 2021)– Elisa Forte torna dal 29 dicembre nello spettacolo “che non sai –” di Francesco Proietti al Teatro Petrolini, via Rubattino 5 a. Una commedia tragicomica, brillante e divertente dove il pubblico viene indotto a riflettere se è in grado di dire con assoluta certezza di conoscere le persone che gli sono vicine. Nel corso di una serata natalizia un gruppo di amici, riunitosi a casa del personaggio interpretato da Elisa Forte, prende parte ad una sorta di gioco della verità. La padrona di casa, infatti, è convinta che molte coppie si lascerebbero se venissero a conoscenza dei segreti altrui. Tutti i personaggi dovranno mettere in discussione la propria autenticità, nascondere i propri segreti o esporli ed affrontare le ripercussioni nella coppia, scoprendo che non sempre si ...

