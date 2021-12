morto Mauro da Mantova, il complottista No Vax de 'La Zanzara' che si vantava di essere un untore del Covid (Di martedì 28 dicembre 2021) Per lui il Covid non è mai esistito, anzi, quando si è ammalato si era addirittura vantato, ai microfoni de La Zanzara, di essere entrato in un supermercato. Quel Covid che ha sempre voluto non vedere ... Leggi su globalist (Di martedì 28 dicembre 2021) Per lui ilnon è mai esistito, anzi, quando si è ammalato si era addirittura vantato, ai microfoni de La, dientrato in un supermercato. Quelche ha sempre voluto non vedere ...

