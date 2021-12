Mascherine Ffp2, è già speculazione: introvabili e a prezzi triplicati. FdI: «Il governo intervenga» (Di martedì 28 dicembre 2021) Difficili da trovare e con prezzi che stanno schizzando alle stelle. Le Mascherine Ffp2 rischiano di mettere seriamente in crisi gli italiani, dopo che in base all’ultimo decreto sono diventate obbligatorie per i trasporti pubblici, i cinema, i teatri e gli stadi e si parla dell’opportunità di renderle obbligatorie anche a scuola. Il rischio che si verificasse una situazione del genere, del resto, non doveva essere sfuggito al governo, visto che in sede di cabina di regia era emerso che l’esecutivo stava pensando a un prezzo calmierato. Il fatto è, però, che del prezzo calmierato non si è fatto nulla, mentre l’obbligo è diventato esecutivo. E così gli italiani si sono trovati di fronte all’ennesimo patatrac. FdI: «Il governo intervenga sul costo delle Mascherine ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 28 dicembre 2021) Difficili da trovare e conche stanno schizzando alle stelle. Lerischiano di mettere seriamente in crisi gli italiani, dopo che in base all’ultimo decreto sono diventate obbligatorie per i trasporti pubblici, i cinema, i teatri e gli stadi e si parla dell’opportunità di renderle obbligatorie anche a scuola. Il rischio che si verificasse una situazione del genere, del resto, non doveva essere sfuggito al, visto che in sede di cabina di regia era emerso che l’esecutivo stava pensando a un prezzo calmierato. Il fatto è, però, che del prezzo calmierato non si è fatto nulla, mentre l’obbligo è diventato esecutivo. E così gli italiani si sono trovati di fronte all’ennesimo patatrac. FdI: «Ilsul costo delle...

Advertising

fattoquotidiano : Caos FFP2: le mascherine più protettive diventano obbligatorie, ma senza prezzo calmierato. Costi moltiplicati per… - petergomezblog : #FFP2: le mascherine più protettive diventano obbligatorie, ma senza prezzo calmierato. Costi moltiplicati per le f… - MediasetTgcom24 : Federfarma Servizi: impenna vendita di mascherine Ffp2, +70% #Covid - InfoAtac : #info #atac - Sino al 31 marzo 2022 per viaggiare sulla rete di trasporto pubblico è obbligatorio avere una mascher… - TgrRai : RT @TgrRaiTrentino: #COVID19, record di positivi: 894. Probabile effetto Omicron. In provincia di Trento balzo negli acquisti di mascherine… -