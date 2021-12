Lombardia verso zona gialla, Fontana: “Ospedali non sotto stress” (Di martedì 28 dicembre 2021) “La possibilità di passare in zona gialla c’è”. Lo ha detto il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, ospite di e-Venti su SkyTg24. “Bisogna vedere i numeri che saranno raccolti giovedì. In questo momento, senza un miglioramento” dei dati, “è molto probabile che si passi in zona gialla” ha affermato Fontana. “I numeri che si riferiscono ai ricoveri sia in rianimazione sia nei reparti è borderline tra il bianco e il giallo – ha aggiunto – speriamo di non cambiare colore. Altre Regioni sono messe come noi, la situazione non coinvolge solo” la Regione Lombardia. La variante Omicron “è molto più contagiosa e si sta diffondendo. Noi però abbiamo effettuato un numero di tamponi oggi pari a oltre il 22% a livello nazionale e fortunatamente, grazie ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 28 dicembre 2021) “La possibilità di passare inc’è”. Lo ha detto il governatore della, Attilio, ospite di e-Venti su SkyTg24. “Bisogna vedere i numeri che saranno raccolti giovedì. In questo momento, senza un miglioramento” dei dati, “è molto probabile che si passi in” ha affermato. “I numeri che si riferiscono ai ricoveri sia in rianimazione sia nei reparti è borderline tra il bianco e il giallo – ha aggiunto – speriamo di non cambiare colore. Altre Regioni sono messe come noi, la situazione non coinvolge solo” la Regione. La variante Omicron “è molto più contagiosa e si sta diffondendo. Noi però abbiamo effettuato un numero di tamponi oggi pari a oltre il 22% a livello nazionale e fortunatamente, grazie ...

Advertising

sole24ore : ?? Piemonte, Lazio, Lombardia e Sicilia verso il giallo dal 3 gennaio. Liguria a rischio arancione… - Ornella95635130 : RT @dottorbarbieri: ???? LOMBARDIA VERSO LA #ZONAGIALLA #Fontana (Pres. Reg. Lombardia): 'La possibilità concreta di passare in zona gialla… - Gabriele885 : RT @dottorbarbieri: ???? LOMBARDIA VERSO LA #ZONAGIALLA #Fontana (Pres. Reg. Lombardia): 'La possibilità concreta di passare in zona gialla… - fabpalm : RT @dottorbarbieri: ???? LOMBARDIA VERSO LA #ZONAGIALLA #Fontana (Pres. Reg. Lombardia): 'La possibilità concreta di passare in zona gialla… - LBasemi : Piemonte, Lazio, Lombardia e Sicilia verso il giallo dal 3 gennaio. Per la Liguria pericolo arancione - Il Sole 24… -