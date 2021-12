L’appello di Papa Francesco | “Difendiamo i bambini dagli Erode dei nostri giorni”

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 28 dicembre 2021) Città del Vaticano – “I nuovideispezzano l’innocenza deisotto il peso del lavoro schiavo, della prostituzione e dello sfruttamento, delle guerre e dell’emigrazione forzata. Preghiamo oggi per i questili”. È il nuovo accorato appello diche arriva via tweet nel giorno in cui la Chiesa ricorda, a pochidal Natale, la strage degli innocenti. I nuovideispezzano l’innocenza deisotto il peso del lavoro schiavo, della prostituzione e dello sfruttamento, delle guerre e dell’emigrazione forzata. #PreghiamoInsieme oggi per i questie ...