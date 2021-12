La Zanicchi a Sanremo con un brano di Vito Mercurio

Leggi su cronachesalerno

(Di martedì 28 dicembre 2021) di Monica De Santis Quando si parla di, si parla di un maestro, di un signore della musica italiana che ha lavorato con e per i più grandi. Nato ad Eboli, diplomato in violino presso il conservatorio San Pietro a Majella di Napoli, intraprende successivamente gli studi di composizione. La sua attività artistica si esprime in vari generi musicali. Lavora come violinista al Teatro San Carlo di Napoli e partecipa all’Orchestra da Camera “Franco Michele Napolitano”. Si esibisce con un suo “Trio” in numerosi concerti. Collabora poi con il musicologo Roberto De Simone in numerose Opere Teatrali, tra cui si annota “Io Raffele Viviani”, su testi di Viviani elaborati da Antonio Ghirelli, e La Gatta Cenerentola partecipando di conseguenza, come violinista, alla realizzazione dell’album doppio dell’omonimo spettacolo. E poi ancora collabora con ...