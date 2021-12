Jean-Marc Vallée, il regista è morto di infarto (Di martedì 28 dicembre 2021) Il regista e sceneggiatore canadese Jean-Marc Vallée, noto per il film ‘Dallas Buyers Club’ e per aver diretto la prima stagione della serie tv ‘Big Little Lies – Piccole grandi bugie’, è morto d’infarto nel suo cottage alla periferia di Quebec City (Canada) all’età di 58 anni. L’attacco di cuore come causa del decesso è stato confermato da un portavoce della famiglia a ‘People’. Secondo un rapporto pubblicato da ‘Deadline’, Vallée non beveva alcolici ed era conosciuto come un fanatico del fitness, praticando anche il metodo Wim Hof (comporta l’esposizione del corpo a temperature gelide e il raggiungimento di elevati livelli di ossigeno attraverso tecniche di respirazione). ‘Deadline’ ha inoltre riferito che Vallée è morto il ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 28 dicembre 2021) Ile sceneggiatore canadese, noto per il film ‘Dallas Buyers Club’ e per aver diretto la prima stagione della serie tv ‘Big Little Lies – Piccole grandi bugie’, èd’nel suo cottage alla periferia di Quebec City (Canada) all’età di 58 anni. L’attacco di cuore come causa del decesso è stato confermato da un portavoce della famiglia a ‘People’. Secondo un rapporto pubblicato da ‘Deadline’,non beveva alcolici ed era conosciuto come un fanatico del fitness, praticando anche il metodo Wim Hof (comporta l’esposizione del corpo a temperature gelide e il raggiungimento di elevati livelli di ossigeno attraverso tecniche di respirazione). ‘Deadline’ ha inoltre riferito cheil ...

