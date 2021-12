Il terzo uomo più ricco del Messico suggerisce: Investite in Bitcoin! (Di martedì 28 dicembre 2021) Un uomo ha pubblicato un messaggio di Buon Natale su Twitter, invitando a comprare Bitcoin. Non ci sarebbe niente di così particolarmente rilevante se non fosse che questo uomo è la terza persona più ricca del Messico e che l’invito è sembrato essere molto esplicito. Ricardo Salinas Pliego ha infatti raccomandato i suoi follower di allontanarsi dal denaro fiat e di comprare Bitcoin in un video di due minuti. In particolare, il milionario fornisce tre consigli ai suoi 957.200 seguaci su Twitter come parte del suo messaggio di Natale e Capodanno prima di chiedere ai suoi seguaci di retwittare e condividere. Il primo è di stare alla larga dal denaro fiat. “Che sia il dollaro, l’euro o lo yen, è lo stesso. Sono soldi falsi fatti di bugie di carta. Le banche centrali stanno producendo più che mai” – ha dichiarato. Quindi, il suggerimento ... Leggi su cityroma (Di martedì 28 dicembre 2021) Unha pubblicato un messaggio di Buon Natale su Twitter, invitando a comprare Bitcoin. Non ci sarebbe niente di così particolarmente rilevante se non fosse che questoè la terza persona più ricca dele che l’invito è sembrato essere molto esplicito. Ricardo Salinas Pliego ha infatti raccomandato i suoi follower di allontanarsi dal denaro fiat e di comprare Bitcoin in un video di due minuti. In particolare, il milionario fornisce tre consigli ai suoi 957.200 seguaci su Twitter come parte del suo messaggio di Natale e Capodanno prima di chiedere ai suoi seguaci di retwittare e condividere. Il primo è di stare alla larga dal denaro fiat. “Che sia il dollaro, l’euro o lo yen, è lo stesso. Sono soldi falsi fatti di bugie di carta. Le banche centrali stanno producendo più che mai” – ha dichiarato. Quindi, il suggerimento ...

