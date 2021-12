"Grande Fratello Vip 6": eliminato Biagio, la storia con Miriana deve interrompersi (Di martedì 28 dicembre 2021) Trentesimo appuntamento con ' Grande Fratello Vip 6 ', il reality show condotto da Alfonso Signorini . Kabir Bedi, nuovo concorrente che entrerà settimana prossima, si collega con alcuni Vipponi. Le ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 28 dicembre 2021) Trentesimo appuntamento con 'Vip 6 ', il reality show condotto da Alfonso Signorini . Kabir Bedi, nuovo concorrente che entrerà settimana prossima, si collega con alcuni Vipponi. Le ...

Advertising

GrandeFratello : Grande Fratello ha messo in contatto Alessandro Basciano con la famiglia per una importante comunicazione che lo riguarda. #GFVIP - GrandeFratello : Il giudizio di Stefania su questa edizione di Grande Fratello! Twittate con #GFVIPPARTY per interagire in diretta!… - infoitcultura : Le critiche a Valeria - Grande Fratello VIP | GFVIP 6 - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Nathaly Caldonazzo fa piangere Valeria Marini (VIDEO) - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini svela: “Valeria Marini si è infuriata” -