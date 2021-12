GdF di Padova scopre deposito clandestino di fuochi d’artificio

(Di martedì 28 dicembre 2021) GdF diundi. Sequestrata più di mezza tonnellata di polvere esplodente e di articoli pirotecnici. In occasione delle festività natalizie, in attuazione delle disposizioni emanate dal Ministero dell’Interno riguardanti l’intensificazione dei servizi di vigilanza nel settore del commercio di, il Comando Provinciale della GdF diha

Advertising

franconemarisa : RT @GDF: #GDF #Padova: scoperto un deposito #clandestino di fuochi d’artificio artigianali. Sequestrata più di mezza tonnellata di polvere… - darkhai12353 : RT @informapirata: +++A pochi giorni da Capodanno, la Guardia di Finanza di Padova sequestra più di mezza tonnellata di fuochi d'artificio… - informapirata : +++A pochi giorni da Capodanno, la Guardia di Finanza di Padova sequestra più di mezza tonnellata di fuochi d'artif… - vincenzoaf : #GDF #Padova: scoperto un deposito #clandestino di fuochi d’artificio artigianali. Sequestrata più di mezza tonnell… - EstaticoGennaro : RT @GDF: #GDF #Padova: scoperto un deposito #clandestino di fuochi d’artificio artigianali. Sequestrata più di mezza tonnellata di polvere… -

Ultime Notizie dalla rete : GdF Padova

Modena 2000

NAPOLI " BAT Italia rinnova il suo impegno nella lotta al contrabbando di sigarette con la donazione al Comando provinciale della Guardia di finanza di Napoli di 10 automobili, con l'obiettivo di ...Nel mirino dellasono finiti sei esercizi commerciali Maxi sequestro di fuochi d'artificio e luminarie. I Finanzieri del Gruppo die della Compagnia di Este hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro circa ...Alla vigilia, a Natale e a Santo Stefano controlli a tappeto a Codoneghe, in provincia di Padova, dove sono state scoperte tre persone senza Green Pass all’interno di una sala slot. Nell’ambito dell’a ...Indagine a carico di ignoti per falso in bilancio sulla cessione di alcuni giocatori soprattutto di fascia medio-bassa e delle giovanili negli anni 2017/2018 ...