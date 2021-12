Fine anno, tempo di playlist! I nove dischi del 2021 by Joyello Triolo (Di martedì 28 dicembre 2021) A Natale, sulle pagine di questo blog, ritorna il tradizionale appuntamento con Joyello Triolo. Giornalista e musicista, alimenta la passione per la musica mediante un blog di grande rilevanza. L’ho incontrato per la prima volta nel 2013 e, da allora, non l’ho lasciato più! Fardrock (il blog) ha avuto un’evoluzione lenta: nato nel 2004, si scopre oggi un luogo definito da regole ferree: “Poco spazio alle derive autoreferenziali – afferma -, tre post a settimana e solo temi riguardanti la musica, principalmente i dischi ma anche strumenti, libri, concerti, eccetera”. Se non lo avete ancora capito, sto parlando di un luogo frequentato perlopiù da musicofili “attenti e severi”, pronti nel dissetarsi alla fonte inesauribile della musica rock. Scoprire insieme quali dischi “appendere sull’albero” è divenuta una piccola ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 dicembre 2021) A Natale, sulle pagine di questo blog, ritorna il tradizionale appuntamento con. Giornalista e musicista, alimenta la passione per la musica mediante un blog di grande rilevanza. L’ho incontrato per la prima volta nel 2013 e, da allora, non l’ho lasciato più! Fardrock (il blog) ha avuto un’evoluzione lenta: nato nel 2004, si scopre oggi un luogo definito da regole ferree: “Poco spazio alle derive autoreferenziali – afferma -, tre post a settimana e solo temi riguardanti la musica, principalmente ima anche strumenti, libri, concerti, eccetera”. Se non lo avete ancora capito, sto parlando di un luogo frequentato perlopiù da musicofili “attenti e severi”, pronti nel dissetarsi alla fonte inesauribile della musica rock. Scoprire insieme quali“appendere sull’albero” è divenuta una piccola ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Omicron spegne il Capodanno, feste solo in casa.Discoteche chiuse e piazze blindate. Niente feste o concerti nelle… - Agenzia_Ansa : Il prossimo 31 dicembre 2021 non si svolgerà la tradizionale Marcia della Pace, prevista quest'anno a Savona. L'ann… - fanpage : L'esplosione della variante Omicron in tutto il mondo potrebbe essere l'inizio della fine della pandemia di Covid-19 - zazoomblog : Fine anno tempo di playlist! I nove dischi del 2021 by Joyello Triolo - #tempo #playlist! #dischi #Joyello - capuleti_giulia : @mattfish1089 E niente, ognuno interpreta i dati secondo il proprio desiderio,ma i dati sono sempre quelli e su una… -