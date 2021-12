DecimArt #3 | Alien Isolation | la degenerazione capitalistica

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 28 dicembre 2021) Cos’èè una rubrica che si propone di approfondire i contenuti di alcuni titoli videoludici di particolare interesse. Molti dei videogiochi di cui si andrà a parlare sono portati in streaming su twitch dal sottoscritto sui canali PadSolitario o SecondoPad.Finalmente dopo anni di demolizione sistematica di questo brand da parte di SEGA è arrivato un titolo veramente accattivante.ci porta a vivere in prima persona, in tutti i sensi, la storia di Amanda Ripley, figlia della celeberrima Ellen Ripley; protagonista della saga cinematografica avviata nel 1979 da Ridley Scott. Cavalcando il successo di Outlast e di survival horror di analoghe meccaniche,ci porta ad esplorare la stazione Sevastopol in ...