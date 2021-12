Calciomercato, il bomber tra i più prolifici della Serie A ha deciso di andare via! (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il bomber più prolifico degli ultimi tempi in Serie A ha preso la sua decisione! Non lo vedremo più con quella maglia. Il Calciomercato di Gennaio, cosiddetto ‘riparazione’ sta per aprire il sipario agli appassionati della Serie A Tim, nella speranza di vedere almeno un colpo messo a segno. Tra le compagini con il più L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Ilpiù prolifico degli ultimi tempi inA ha preso la sua decisione! Non lo vedremo più con quella maglia. Ildi Gennaio, cosiddetto ‘riparazione’ sta per aprire il sipario agli appassionatiA Tim, nella speranza di vedere almeno un colpo messo a segno. Tra le compagini con il più L'articolo proviene da YesLife.it.

Advertising

a_ranalletta : Anche se è troppo presto per dire se #Scamacca sia un vero Bomber è bello vedere che la #Juventus torna a fare #Calciomercato in #SerieA - infoitsport : Calciomercato Juventus, contatto per il bomber | C'è la prima offerta - infoitsport : Calciomercato Juventus, Allegri ha scelto il bomber: ecco la prima offerta - interliveit : #Inter, obiettivo #Scamacca a rischio: contatto #Juve-#Sassuolo per il bomber, coi bianconeri pronti a chiudere sub… - JuventusUn : #Juventus, cercasi centravanti: i 5 nomi per l'attacco | Oltra a #Icardi spunta un bomber a sorpresa!?? -