Bridgerton 2 | Netflix annuncia la data di uscita | tutte le anticipazioni

(Di martedì 28 dicembre 2021)2,ha finalmenteto ladidella seconda stagione: le)La seconda stagione dista per approdare sulla piattaforma: è stata comunicata ufficialmente ladi. Proprio il giorno di Natale, a un anno esatto dall’della prima stagione, il servizio di video in streaming hache l’attesissima seconda stagione del drama in costume prodotto da Shonda Rhimes verrà rilasciato il 25 marzo. Moltissimi fan stavano ormai aspettando da tempo l’annuncio dell’amata serie, la più vista die seconda solo alla coreana Squid Game. ...

Con l'anno che verrà cresce l'attesa di vedere nuovi prodotti che potrebbero diventare di successo su Netflix. Dopo un 2021 costellato di trionfi, tra Squid Game, La Casa di Carta e You, per citarne a ...
Finalmente la seconda stagione di Bridgerton ha una data di uscita: quella del 25 marzo 2022. La serie uscirà su Netflix ...