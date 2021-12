Ama, Piazza: razionalizzati interventi e superati modelli non funzionanti (Di martedì 28 dicembre 2021) Roma – “C’era bisogno di razionalità delle attività, oltre che dì superare alcuni modelli e schemi non funzionanti. Abbiamo riqualificato 50 persone inidonee alla raccolta, anziché lasciarli senza far niente: aiuteranno i cittadini e, con funzione di presidio, consentiranno dì indirizzare alcuni tipi di rifiuti.” “Un altro intervento significativo è stato quello di comunicare ai dirigenti amministrativi dì collaborare in modo volontario all’individuazione dì criticità: da costoro è arrivato un contributo importante, che si affianca alla riqualificazione degli agenti accertatori”. Ad affermarlo è Angelo Piazza, amministratore unico di Ama, durante la conferenza stampa in Campidoglio sul piano straordinario dì pulizia della città, alla presenza del sindaco dì Roma, Roberto Gualtieri, e dell’assessora ad Agricoltura, ambiente e ciclo dei ... Leggi su romadailynews (Di martedì 28 dicembre 2021) Roma – “C’era bisogno di razionalità delle attività, oltre che dì superare alcunie schemi non. Abbiamo riqualificato 50 persone inidonee alla raccolta, anziché lasciarli senza far niente: aiuteranno i cittadini e, con funzione di presidio, consentiranno dì indirizzare alcuni tipi di rifiuti.” “Un altro intervento significativo è stato quello di comunicare ai dirigenti amministrativi dì collaborare in modo volontario all’individuazione dì criticità: da costoro è arrivato un contributo importante, che si affianca alla riqualificazione degli agenti accertatori”. Ad affermarlo è Angelo, amministratore unico di Ama, durante la conferenza stampa in Campidoglio sul piano straordinario dì pulizia della città, alla presenza del sindaco dì Roma, Roberto Gualtieri, e dell’assessora ad Agricoltura, ambiente e ciclo dei ...

