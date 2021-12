AGI.it è nella top ten dei siti più affidabili secondo NewsGuard (Di martedì 28 dicembre 2021) AGI - Agi.it è tra i dieci siti di informazione più affidabili in Italia. A stabilirlo è l'analisi di NewsGuard sulle fonti più sicure con maggior engagement. Il report mette in luce le pubblicazioni in lingua italiana “che praticano un giornalismo responsabile e trasparente e nel 2021 hanno ottenuto il maggior engagement online”. Per produrlo, NewsGuard si è basato sulle proprie valutazioni di credibilità dei siti di notizie e informazioni, e sui dati di traffico ottenuti da NewsWhip, una società di analisi dei social media. NewsGuard assegna ai siti web che pubblicano notizie e informazioni un punteggio da 0 a 100, a seconda di quanti dei nove criteri di credibilità e trasparenza vengono rispettati dal sito stesso. Un sito con un punteggio inferiore a 60 ottiene ... Leggi su agi (Di martedì 28 dicembre 2021) AGI - Agi.it è tra i diecidi informazione piùin Italia. A stabilirlo è l'analisi disulle fonti più sicure con maggior engagement. Il report mette in luce le pubblicazioni in lingua italiana “che praticano un giornalismo responsabile e trasparente e nel 2021 hanno ottenuto il maggior engagement online”. Per produrlo,si è basato sulle proprie valutazioni di credibilità deidi notizie e informazioni, e sui dati di traffico ottenuti da NewsWhip, una società di analisi dei social media.assegna aiweb che pubblicano notizie e informazioni un punteggio da 0 a 100, a seconda di quanti dei nove criteri di credibilità e trasparenza vengono rispettati dal sito stesso. Un sito con un punteggio inferiore a 60 ottiene ...

