Ad un anno dalla scomparsa di Diego, anche Hugo Maradona ci ha lasciati (Di martedì 28 dicembre 2021) É morto Hugo Maradona, fratello dell'ex Pibe de Oro, a causa di un arresto cardiaco. Aveva 52 anni. A distanza di un anno dalla morte del fratello Diego Armando, Hugo Maradona è deceduto. anche lui ex calciatore, è stato trovato senza vita nella sua casa del Monte di Procida all'età di 52 anni.

