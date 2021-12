A Verona è ancora in vigore una mozione del 1995 contro le coppie omosessuali (Di martedì 28 dicembre 2021) Una mozione risalente al 27 aprile 1995 e tutt’ora in vigore “impegna l’Amministrazione Comunale di Verona a non deliberare provvedimenti che tendano a parificare i diritti delle coppie omosessuali a quelli delle famiglie naturali costituite da un uomo e una donna”. Un documento totalmente in contrasto con la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali ma anche con la Legge 76 del 20 maggio 2016, la cosiddetta Legge Cirinnà, che ha introdotto nell’Ordinamento italiano l’istituto delle Unioni Civili stabilendo che “all’interno di leggi, regolamenti e atti amministrativi” ed ovunque ricorrano le parole “coniuge” oppure “coniugi”, le disposizioni relative “si applicano anche ai contraenti di unione civile, dunque anche alle unioni tra persone dello stesso ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 28 dicembre 2021) Unarisalente al 27 aprilee tutt’ora in“impegna l’Amministrazione Comunale dia non deliberare provvedimenti che tendano a parificare i diritti dellea quelli delle famiglie naturali costituite da un uomo e una donna”. Un documento totalmente in contrasto con la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali ma anche con la Legge 76 del 20 maggio 2016, la cosiddetta Legge Cirinnà, che ha introdotto nell’Ordinamento italiano l’istituto delle Unioni Civili stabilendo che “all’interno di leggi, regolamenti e atti amministrativi” ed ovunque ricorrano le parole “coniuge” oppure “coniugi”, le disposizioni relative “si applicano anche ai contraenti di unione civile, dunque anche alle unioni tra persone dello stesso ...

A Verona ancora in vigore mozione del 1995 contro le coppie gay. 'Rimuovetela' 'La mozione tuttora in vigore al Comune di Verona è in palese contrasto con la Convenzione europea dei Diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ma anche con la Legge 76 del 20 maggio 2016, la ...

A Verona ancora in vigore mozione del 1995 contro le coppie gay. "Rimuovetela" Dire

