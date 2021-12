Zola | “Maradona metteva d’accordo chiunque Darei un consiglio a Insigne”

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Gianfranco, ex calciatore del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport in cui si sono toccati tanti temi. Avendo giocato con, non poteva mancare il ricordo didel fuoriclasse argentino, ma l’ex centrocampista si è espresso anche riguardo la lotta scudetto e sul tema. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione: “Diego (, ndr) era l’unico in grado di mettere. Con la sua 10 ed il suo sinistro disegnava capolavori mai più visti. Non riesco a raccontare quante volte, in una giornata, mi fermi a riflettere su Diego, mi ha segnato. Mi manca, non accetto che non ci sia più ma siamo impotenti e dobbiamo solo piegarci a quello che ha deciso il destino. Però è stato il più grande di tutti, ...

Advertising

petrazzuolo : RT @napolimagazine: MARADONA - Zola: 'Diego mi manca, è stato il più grande di tutti' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MARADONA - Zola: 'Diego mi manca, è stato il più grande di tutti' - susydigennaro : RT @napolimagazine: MARADONA - Zola: 'Diego mi manca, è stato il più grande di tutti' - napolimagazine : MARADONA - Zola: 'Diego mi manca, è stato il più grande di tutti' - apetrazzuolo : MARADONA - Zola: 'Diego mi manca, è stato il più grande di tutti' -

Ultime Notizie dalla rete : Zola Maradona

La colonna sonora, che t'arriva in sottofondo, è un inno al calcio contemporaneo, e in una giornata uggiosa, standosene adagiato tra i profumi d'una Sardegna d'amare, Gianfrancospalanca le finestre e si concede un pizzico di boxing day per respirare aria di football. "Sto vedendo il City di quel signore lì che in panchina dispensa emozioni come quel piccolino con il ...DopoMagic box, Stanislav Strongbox. Se Victor può tranquillamente farsi costruire un infinito ... Standing ovation ale da casa Minao ci siamo alzati in piedi. Sul finire, Diego ha detto: ...NAPOLI - Gianfranco Zola, ex attaccante del Napoli, ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport, nel corso della quale ha parlato anche di Maradona: "Io penso spesso a Diego e mi manca. Non mi ..."Mi manca, non accetto che non ci sia più ma siamo impotenti e dobbiamo solo piegarci a quello che ha deciso il destino".